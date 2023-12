Nederland loot Spanje in Nations League, winst levert olympisch ticket op

Het Nederlands elftal gaat in de halve finales van de Nations League op bezoek bij Spanje. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. In een eventuele finale of in de wedstrijd om de derde of vierde plek, speelt Nederland thuis.

In de Nations League Finals staat ook plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 op het spel. De beste twee landen van de Nations League gaan naar Parijs, samen met gastland Frankrijk, dat automatisch geplaatst is. Voor de halve finale loten tegen Frankrijk was wellicht gunstiger, want dan was bij verlies een herkansing op een olympisch ticket gegarandeerd geweest.

Nederland speelt op 23 februari in en tegen Spanje. De finale en de wedstrijd om de derde en vierde plek worden op 28 februari afgewerkt.

Geen minitoernooi

Bij de finaleronde van de mannelijke editie van de Nations League, wordt er op één locatie een minitoernooi gespeeld. Afgelopen zomer speelde Oranje in dat kader in Rotterdam en Enschede tegen Kroatië en Italië. Bij de vrouwen worden de finales niet op één plek gespeeld, maar gewoon uit of thuis.

Het Nederlands elftal van bondscoach Andries Jonker plaatste zich op spectaculaire wijze voor de halve finales, door een poule met België, Schotland en Engeland te winnen.