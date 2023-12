PSV zonder Schouten, met Tillman tegen Arsenal: 'Benieuwd of we beter geworden zijn'

PSV-trainer Peter Bosz in aanloop naar het Champions League-duel met Arsenal, waarin voor de stand in groep B niets meer op het spel staat. - NOS

"Jordan gaat straks meetrainen. Ik wil weten of hij honderd procent is, Als dat zo is, kan hij spelen." De eis dat spelers honderd procent fit moeten zijn kwam vaker terug in aanloop naar het duel met Arsenal. "Onze manier van spelen vereist dat spelers volledig fit zijn." Tillman op tien Malik Tillman lijkt die test wel te doorstaan. Hij staat dinsdagavond in de basis, verklapte Bosz tijdens de persconferentie. "Hij is één van de vier jongens die op de 'tien'-positie spelen. We zijn toch aan het kijken hoe we die jongens op meerdere posities kunnen inpassen, omdat ze alle vier de kwaliteiten hebben om basisspeler te zijn." Tillman speelde donderdag nog op de linkerflank. Tegen Arsenal lijkt hij als aanvallende middenvelder te gaan starten. "Hij is echt een nummer tien, zo zie ik hem ook", gaf Bosz toe.

PSV - Arsenal bij de NOS De wedstrijd in Eindhoven begint dinsdag om 18.45 uur en is te volgen in een liveblog in de NOS-app en op NOS.nl. Op de radio is de wedstrijd te volgen via flitsen op NPO Radio 1 en vanaf 20.00 uur bij Langs de Lijn En Omstreken. Een korte samenvatting van de wedstrijd is te zien op NPO 1 in het late Journaal (23.24 uur).