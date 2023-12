CBS: jongeren het vaakst last van huiselijk geweld

1,3 miljoen Nederlanders boven de 16 kregen vorig jaar te maken met een vorm van huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat sinds 2020 huiselijk geweld volgt voor de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld.

Van de jongeren tussen de 16 en 18 jaar was 15 procent slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Bij 18- tot 24-jarigen gaat het om 9 procent. Ter vergelijking: bij 65-plussers gaat het om 1 procent.

Incidenteel geweld tussen broer en zus werd het meest gemeld. Een op de acht ondervraagden maakte melding van structurele problemen, zeker één keer per maand.

Dwingende controle meegerekend

Het is niet precies te zeggen of het fysieke geweld in huiselijke kring is toe- of afgenomen, omdat het onderzoek naar huiselijk geweld breder is. Zo valt onder huiselijk geweld niet alleen structureel fysiek geweld, maar ook een incidentele duw of klap tussen broer en zus.

Ook valt "dwingende controle" onder huiselijk geweld, wanneer ouders bijvoorbeeld bepalen met wie hun kinderen wel en niet mogen omgaan. Ze controleren telefoons of houden geld achter. Van de jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud kreeg 14 procent te maken met dwingende controle.

Impact

Maarten Bloem van het CBS legt uit dat er naar veel soorten geweld werd gekeken en de gevolgen daarvan. "We willen onderzoeken wat de impact is van dat geweld thuis", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De vormen van geweld verschillen qua ernst en impact. Dit gaat van een slaande ruzie tussen broer of zus tot iemand proberen te wurgen of brandwonden toebrengen of met verwonden met een wapen."

Met name jongeren ondervinden psychische problemen door dwingende controle door hun ouders. 40 procent van de melders geeft aan dat ze psychische problemen ondervinden als gevolg van die controle. Zo zijn ze angstig, somber of depressief. Bij jongeren die te maken hadden met een vorm van fysiek geweld geeft meer dan een kwart aan dat ze last hebben van psychische klachten.

Als iets vaker of langer aanhoudt kan het serieuze gevolgen hebben voor de slachtoffers. De meeste slachtoffers praten er wel over met een hulpverlener, maar slechts een klein deel van de slachtoffers gaat naar de politie.