Australië wil 'kapot migratiesysteem' aanpakken en migratiestroom halveren

Australië heeft strengere visumregels bekendgemaakt. Daarmee wil het land het "kapotte migratiesysteem" aanpakken. Vooral voor internationale studenten en laagopgeleide werknemers moet het moeilijker worden om een visum te krijgen. De instroom van migranten zou daardoor de komende twee jaar kunnen halveren.

Volgens de Australische minister van Binnenlandse Zaken Clare O'Neil moeten de aanscherpingen "de migratiecijfers weer normaal maken". De immigratie in het land bereikt naar verwachting een record in 2022-2023. Die toename zou voornamelijk zijn toe te schrijven aan internationale studenten.

Ook premier Albanese zei dat de migratiecijfers in Australië moeten worden teruggebracht naar een "duurzaam niveau" en voegde eraan toe dat "het systeem kapot is".

De afgelopen tien jaar is het aantal internationale studenten in Australië meer dan verdubbeld. In 2012 waren er ongeveer 340.000 internationale studenten per jaar, nu zijn dat er 650.000. Met een halvering wil Australië een instroom van maximaal 250.000 mensen per jaar.