Eerste brouwerij Verenigde Arabische Emiraten binnenkort geopend

De eerste brouwerij van de Verenigde Arabische Emiraten opent deze maand de deuren. Een verandering in de wetgeving van Abu Dhabi maakt de productie van bier in dat emiraat mogelijk. Het is een opvallende ontwikkeling, want elders in de regio is alcohol vaak volledig verboden.

De opening, die vandaag bekendgemaakt werd, vindt eind deze maand plaats. Het gaat om een pub met de naam Craft by Side Hustle, laat het Amerikaanse persbureau Bloomberg weten.

Het produceren van alcohol was tot voorkort nog in alle emiraten verboden, maar de wetswijziging maakt dat nu in Abu Dhabi mogelijk. Het bier mag alleen in de pub zelf op de tap verkocht worden. Verpakt bier moet nog geïmporteerd worden.

Versoepelingen

Hoewel het overgrote deel van de lokale bevolking van de Emiraten geen alcohol drinkt, zijn Dubai en Abu Dhabi populaire bestemmingen voor toeristen en expats. Om de regio aantrekkelijker te maken voor deze groepen worden de strenge regels van de Emiraten langzaamaan versoepeld. Onlangs schrapten de Emiraten ook andere strenge wetgevingen, zoals beperkingen rond ivf-behandelingen en gokken.

De meeste alcoholwetten worden door de Emiraten los van elkaar opgesteld. Tot voor kort kon alcohol alleen in het relatief liberale Dubai gekocht worden, en dan meestal alleen in hotelbars. Inmiddels is het overal in Dubai toegestaan om alcohol te verkopen. Als experiment schrapte Dubai begin dit jaar de belasting van 30 procent die tot dan toe op alcohol gold, met als doel meer toeristen te trekken.