Oranje oefent ook tegen Schotland in aanloop naar EK in Duitsland

Het Nederlands elftal oefent in aanloop naar het EK voetbal in Duitsland ook tegen Schotland. Eerder maakte bondscoach Ronald Koeman al bekend dat Oranje in maart ook tegen het gastland in actie zal komen.

De wedstrijd tegen de Schotten staat op de planning voor 22 maart, waar het duel gespeeld wordt en op welk tijdstip is nog niet duidelijk. Vier dagen later, op 26 maart, speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de oefeninterland tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt om 20.45 uur gespeeld in het Waldstadion in Frankfurt.

Met Schotland en Duitsland treft Oranje de ploegen die de openingswedstrijd zullen verzorgen op het EK komende zomer.

Na de twee wedstrijden in maart zullen er ook nog twee oefenwedstrijden gepland staan in juni. De details daarover worden later bekend gemaakt.

Nederland op het EK 2024

Nederland komt op het EK 2024 uit in groep D. Daarin treft het Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dan gaat het om Wales, Finland, Polen of Estland. De openingswedstrijd van Oranje is op 16 juni.