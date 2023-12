Illegaal vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Noord-Brabant

Bij een vuurwerkverkooppunt in Noord-Brabant is een forse hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport om 1700 kilo aan vuurwerkmatten, zogenoemde 'single shots' en consumentenvuurwerk. Single shots zijn lichtkogels die afgeschoten worden en dan eindigen met een harde knal.

Zowel de matten als de single shots zijn sinds 1 december 2020 verboden in Nederland; de zogeheten derde categorie vuurwerk. Volgens deskundigen veroorzaken deze soorten vuurwerk veel slachtoffers. Ook worden ze tijdens de jaarwisseling regelmatig gegooid naar politiemensen en hulpverleners.

Inspectie getipt

Een handelaar in consumentenvuurwerk mag dit vuurwerk vanwege het verbod niet in zijn opslag hebben. Het vuurwerk bij de Brabantse handelaar had ook niet de verplichte etiketten.

De inspectie kwam het illegale vuurwerk op het spoor na een melding dat er vanuit België vuurwerk geïmporteerd zou worden naar de handelaar. De knallers lagen in de bunker van de verkoper waar vuurwerk opgeslagen mag liggen.

Het vuurwerk is in beslag genomen. De verkoper wordt mogelijk vervolgd.