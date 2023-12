Waarom Oranje moet hopen op Frankrijk in de halve finale van de Nations League

Nederland gaat vanmiddag om 13.00 uur de koker in voor de loting van de finaleronde van de Nations League. Tijdens dat toernooi is ook een olympisch ticket te verdienen, waarbij het voor Oranje gunstiger is om Frankrijk te loten dan Spanje of Duitsland.

In de Nations League Finals strijden de winnaars van de vier groepen in de hoogste divisie van het toernooi tegen elkaar. Het Nederlands elftal van bondscoach Andries Jonker won op spectaculaire wijze een poule met België, Schotland en Engeland.

Ook Frankrijk, Duitsland en Spanje wonnen hun poule.

Liever Frankrijk

Drie Europese landen mogen naar de Olympische Spelen van volgend jaar in - en dit is een belangrijk detail - Parijs. In principe plaatsen de winnaar en de verliezend finalist van de Nations League zich. Maar Frankrijk is als organiserend land al gekwalificeerd voor de Spelen.

Dat betekent dat als de Fransen de finale halen, de wedstrijd om de derde en vierde plek ook een directe strijd om een olympisch ticket wordt. Het startbewijs van Frankrijk schuift in dat geval namelijk door naar de nummer drie van de Nations League.

Dat wil dan weer zeggen dat als Nederland vanmiddag Frankrijk loot en het treffen met 'Les Bleues' verliest, een herkansing volgt. In een wedstrijd om de derde plek strijdt het Nederlands elftal dan tegen Spanje of Duitsland om het doorgeschoven 'Franse' ticket.