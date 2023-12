Indiaas hooggerechtshof: regio Kashmir krijgt speciale status niet terug

De Indiase regio Jammu en Kashmir krijgt de speciale status niet terug. Dat heeft het Indiase hooggerechtshof bepaald. Het gaat dan om uitzonderingen die golden voor de regio tot augustus 2019, toen India de speciale voorrechten introk met een grondwetswijziging.

In opvolging van het besluit heeft het Indiase hooggerechtshof de verkiezingscommissie de opdracht gegeven om vóór 30 september 2024 verkiezingen te organiseren in de regio Jammu en Kashmir.

Artikel 370

Bij de onafhankelijkheid van India in 1947 werd de autonomie van Kashmir vastgelegd in artikel 370 van de grondwet. Volgens dit artikel mocht Kashmir een eigen grondwet en vlag hebben en zelf wetten maken. Buitenlandbeleid, defensie en telecommunicatie lagen bij de centrale overheid in New Delhi.

Het was bedoeld als tijdelijk artikel. Alleen een speciale deelraad die rond de onafhankelijkheid in het leven was geroepen zou aan die tijdelijke status een einde mogen maken, maar die raad heeft zichzelf in 1954 ontbonden. Daarmee werd artikel 370 een permanent artikel, bepaalde ook het hooggerechtshof in India vorig jaar.

Toen premier Modi en zijn hindoe-nationalistische partij Bharatiya Janata Party (BJP) de verkiezingen in mei 2019 wonnen, stond de belofte om de speciale rechten van Kashmir uit de Indiase grondwet te schrappen in het partijprogramma. Modi noemt het besluit historisch.

Spanningen verwacht

De BJP-regering zegt dat door het intrekken van de gedeeltelijke autonomie Kashmir kan gaan profiteren van de economische groei in India. Critici vrezen dat de demografie van de enige overwegend islamitische regio van India gaat veranderen, nu ook buitenstaanders zich er mogen gaan vestigen. Volgens de eigen wetten was lokaal landeigendom en lokale overheidsbanen gereserveerd voor Kashmiri's

De verwachting is dat ook dat het besluit kan leiden tot spanningen in Kashmir. Lokale politici hebben teleurgesteld gereageerd. Voormalig Eerste Ministers Mehbooba Mufti en Omar Abdullah zeggen te blijven strijden.

In aanloop naar de maatregel in 2019 stuurde India duizenden extra militaire troepen naar Kashmir en sloot internet-, telefoon- en televisieverbindingen af. Bijna 4000 mensen werden gearresteerd, onder wie politici en activisten. Inmiddels is de situatie stabiel en dit jaar reisde een recordaantal toeristen af naar de regio. Maar protest blijft onderdrukt en samenscholing is verboden.