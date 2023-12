AZ mist keeper Ryan in cruciale wedstrijden tegen Legia Warschau en PSV

AZ moet het in de resterende wedstrijden tot de winterstop doen zonder doelman Mathew Ryan. De 31-jarige Australiër liep tijdens tijdens de training een gebroken jukbeen op en is na een operatie enkele weken uitgeschakeld.

Donderdag speelt AZ een cruciaal Europees duel. De Alkmaarders moeten winnen van Legia Warschau om een ronde verder te komen in de Conference League. Zondag wacht koploper PSV in de eredivisie. Daarna speelt AZ nog in de KNVB-beker tegen de amateurs van HHC Hardenberg.

Mogelijke vervangers voor de Australisch international zijn reservekeeper Hobie Verhulst en de 19-jarige Rome-Jayden Owusu-Oduro, die indruk maakt bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en vorig seizoen met de AZ-talenten de Yourh League won.

Aziatisch Kampioenschap

Mocht Ryan in januari weer wedstrijdfit zijn, kan AZ ook in de eerste wedstrijden na de winterstop waarschijnlijk geen beroep doen op de ervaren doelman. Op 13 januari begint Australië aan het Aziatisch kampioenschap, dat loopt tot 10 februari in Qatar. Australië haalde in twee van de laatste drie edities de finale.