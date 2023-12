Jehova's Getuigen klagen Staat aan voor discriminatie

Jehovah's Getuigen klagen de Nederlandse Staat aan voor discriminatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in Trouw. De Getuigen vinden het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven.

De Jehovah's Getuigen refereren aan onderzoek gedaan door de Universiteit Utrecht in 2020. Daaruit bleek dat meldingen van misbruik niet goed afgehandeld werden. Degenen die het seksueel misbruik alleen meldden aan ouders of ouderlingen binnen de gemeenschap, geven aan de afhandeling gemiddeld als rapportcijfer een 3,3.

De deelnemers aan het onderzoek wijten de onbevredigende aanpak aan de gesloten cultuur van Jehovah's Getuigen. De ouderlingen zijn gericht op het bijeenhouden van de gemeenschap en sturen snel aan op verzoening van dader en slachtoffer. Daarbij blijft de nazorg voor het misbruikslachtoffer onderbelicht. In bijna de helft van de misbruikgevallen ging het om incest.

Onafhankelijk onderzoek

De rechtsgang van Jehovah's Getuigen valt niet in goede aarde bij de stichting Reclaimed Voices. Deze stichting komt op voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen.

"Dit betekent dat Jehova's Getuigen de resultaten van het onderzoek niet serieus willen nemen, zegt Raymond Hintjes, voorzitter van de stichting, in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn veel meer bezig met het beschermen van hun eigen reputatie in plaats van met de verhalen van slachtoffers die aangeven gedupeerd te zijn."

Volgens Hintjes is het niet vreemd dat het onderzoek van de Universiteit Utrecht alleen ging over deze geloofsgroepering. "Daar was ook aanleiding voor. Er waren een aantal mediaberichten geweest over seksueel misbruik binnen de kringen van Jehova's Getuigen. Vervolgens waren er gesprekken met de Staat, zowel door de Jehova's Getuigen als vertegenwoordigers van onze stichting."

Reclaimed Voices heeft daarbij aangegeven dat de manier waarop de groepering omgaat met seksueel misbruik nadelig zou kunnen zijn voor slachtoffers, zegt Hintjes. "Toen hebben we ook gezegd dat men niet alleen op ons verhaal moest afgaan maar dat er onafhankelijk onderzoek moest worden gedaan. En aangezien het over Jehova's Getuigen ging, lijkt het me ook vanzelfsprekend dat je onderzoek gaat doen wat er over Jehova;s Getuigen gezegd wordt."

Juridisch gevecht

Hintjes noemt de timing van de rechtszaak opmerkelijk. "Ongeveer vier jaar na de publicatie van het onderzoek gaat men met dat argument een rechtszaak voeren, terwijl het zelfde argument ook had gegolden toen het onderzoek werd uitgevoerd. Ze hebben uiteindelijk wel meegedaan aan het onderzoek, maar toen het gepubliceerd zou worden en de resultaten van het onderzoek niet bevielen, hebben ze zich verzet tegen publicatie. Het aangespannen kort geding hebben ze toen verloren."

De geloofsgemeenschap kiest er volgens Hintjes voor om verhalen van slachtoffers van misbruik weg te zetten als verhalen van misnoegde ex-leden die erop uit zijn om Jehova's Getuigen in diskrediet te brengen. "Ze zouden de resultaten kunnen gebruiken om het misbruikbeleid te verbeteren, maar in plaats daarvan is men dus bezig om een juridisch gevecht te voeren. Daarmee gaan ze voorbij aan de verhalen en krijgen de slachtoffers van misbruik geen erkenning".

De rechter doet woensdag uitspraak.