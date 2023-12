Deel spoordijken mogelijk niet klaar voor zwaardere en langere treinen

Een deel van de spoordijken is mogelijk niet geschikt om in de toekomst snellere en zwaardere treinen over te laten rijden. Dat blijkt uit onderzoek naar de stabiliteit van die dijken in opdracht van spoorbeheerder ProRail. Om erachter te komen of er maatregelen nodig zijn is meer onderzoek nodig.

"Die spoordijken zijn vaak al ruim 100 jaar oud en wij willen in de toekomst meer treinen laten rijden", zei Martijn de Graaf van ProRail in het NOS Radio 1 Journaal. "Die treinen worden vaak zwaarder, ook omdat ze langer worden. En we hebben te maken met klimaatverandering."

Voor die toekomstige ontwikkelingen is een veiligheidsnorm voor de stabiliteit van de dijken opgesteld. Vier ingenieursbureaus hebben bij 2600 kilometer aan spoordijk onderzocht of ze aan die norm voldoen. Dat kan voor een groot deel nog niet worden aangetoond.

Spoor is veilig

"Wij zien dat we zeker werk te verrichten hebben en dat zullen we in de komende jaren ook zeker gaan doen", zei De Graaf. Hij verzekert dat het huidige treinverkeer geen risico's voor de dijken oplevert. "Het is veilig op het spoor. Wij zeggen ook, we rijden veilig of we rijden niet of we passen het treinverkeer aan."

Als voorbeeld noemt hij de situatie nu in Zeeland. Daar is als gevolg van zware regenval het spoor verzakt en moet 54 kilometer aan spoor worden hersteld. Dat gaat weken duren. Op het traject Vlissingen-Roosendaal is het aantal treinen teruggebracht van drie per uur naar een per uur en op sommige stukken mogen de treinen maar 40 kilometer per uur rijden.