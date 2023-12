Wekdienst 11/12: Plasterk brengt verslag uit • Wie gaat naar songfestival?

Wat heb je gemist?

Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Dat zegt de Adviesraad Migratie, een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen.

Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnen haalt.

Ander nieuws uit de nacht:

Brussel buigt zich over financiële sancties en reisverboden om oorlog: Buitenlandministers van de 27 EU-landen komen bijeen om te praten over maatregelen naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Zelensky voert in Argentinië 'openhartig' gesprek met Orbán: De Oekraïense president sprak met de Hongaarse premier over Europese aangelegenheden. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne.

Fietser zonder verlichting bij Waalwijk van de snelweg geplukt: De Poolse man reed op de A59 bij Waalwijk zonder licht eerst met het verkeer mee in de richting van Drunen. Daarna keerde hij om en vervolgde hij zijn weg richting Waalwijk.

En dan nog even dit:

Aan de Engelse zuidkust is de schedel van een groot zeemonster gevonden dat zo'n 150 miljoen jaar geleden leefde. De schedel van de pliosaurus is zo'n twee meter lang en zat verstopt in de kliffen van Dorset. De pliosaurus was volgens de BBC een "ultieme moordmachine" en kon wel 10 tot 12 meter lang worden. Met vier flippers bewoog hij zich snel voort door de oceaan.