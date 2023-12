Crompouce, stemwijzer en Rob de Nijs: Google deelt opvallendste zoektermen van 2023

Met het eind van het jaar in zicht heeft het Amerikaanse techbedrijf Google de meest opvallende Nederlandse zoekopdrachten van 2023 bekendgemaakt. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om de meest gezochte termen, maar om woorden die dit jaar significant vaker zijn ingevoerd in de zoekmachine vergeleken met vorig jaar.

De term die er dit jaar met kop en schouders bovenuit steekt volgens het persbericht is 'stemwijzer'. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maand maakten Nederlanders "massaal gebruik van Google", aldus de techreus.

Het zoeken naar de online stemhulp nam in de acht dagen voor de verkiezingen een vlucht. "Dit zou kunnen betekenen dat veel kiezers pas in de laatste week voor de verkiezingen hun politieke voorkeur hebben bepaald", aldus Google.

In de top-10 van termen die met de actualiteiten te maken hebben staat op plek 2 'ChatGPT', de chatbot die eind vorig jaar werd gelanceerd. Op plek 3 staat 'WK vrouwenvoetbal', het toernooi dat afgelopen zomer plaatsvond in Australië en Nieuw-Zeeland. Ook hoog op de lijst: 'oorlog in Israël en Gaza', 'Giro 555', 'BBB', 'NSC' en - op plek 8 - de 'crompouce'.

Beroemdheden

Los van nieuwsonderwerpen deelt Google ook een overzicht van bekendheden die volgens het persbericht opvallend vaak zijn opgezocht. Namen van overleden beroemdheden staan bovenaan de internationale lijst: Friends-acteur Matthew Perry (1) en zangeressen Tina Turner (2) en Sinéad O'Connor (4). Bij de uitsplitsing naar Nederlandse namen voert zanger Rob de Nijs de lijst aan, gevolgd door presentatoren Tom Egbers en Tim den Besten en politica Caroline van der Plas.