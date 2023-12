Fietser zonder verlichting bij Waalwijk van de snelweg geplukt

Een 20-jarige fietser is gisteravond door de politie in Noord-Brabant van de A59 gehaald. De man fietste zonder verlichting eerst met het verkeer mee in de richting van Drunen. Daarna keerde hij om en vervolgde hij zijn weg richting Waalwijk.

Meerdere automobilisten belden 112 na het zien van de fietser. Agenten waren daarna snel ter plaatse, meldt de politie op Facebook. De man van Poolse komaf is meegenomen naar het politiebureau en kan rekenen op meerdere boetes. "Gelukkig kan het hij het allemaal navertellen", schrijft de politie.

Er duiken wel vaker fietsers op langs de snelweg, schrijft Omroep Brabant. In oktober kwam een verdwaald Oekraïens meisje al fietsend op de A27 bij Breda terecht. In juli haalde de politie 's nachts een 18-jarige beschonken fietser op de A2 tussen Den Bosch en Vught van de weg.