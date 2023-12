Hockeymannen verslaan Groot-Brittannië, ook hockeysters winnen in Pro League

De hockeymannen speelden in Santiago del Estero een chaotisch duel met de Britten. Bondscoach Jeroen Delmée voerde drie wissels door ten opzichte van donderdag: Jip Janssen, Lars Balk en Joep Troost speelden voor Tijmen Reyenga, Koen Bijen en Jasper Brinkman.

In de eerste helft had Nederland het moeilijk met de Britten. De ploeg had pech dat de VAR een stokje stak voor een strafbal na een overtreding op Joep de Mol, die op de achterlijn onderuit was gehaald.

Na rust werd Oranje sterker en kwam het via Terrance Pieters op voorsprong: hij werkte een sleep van Janssen de bovenhoek in. Toen Sam Ward even later de 1-1 maakte, moest Nederland opnieuw in de aanval.

Maar kort voor tijd kregen Floris Middendorp en Seve van Ass een tijdstraf. Juist toen Oranje even vreesde voor een nederlaag sloeg Troost toe. Met een harde uithaal tekende hij voor zijn eerste goal als international.

Hockeyvrouwen

De hockeyvrouwen wonnen voor de tweede keer van Groot-Brittannië. De kansen gingen er voor Oranje - de regerend Olympisch, Europees en wereldkampioen - dit keer aanvankelijk wat minder makkelijk in dan tijdens het vorige treffen met de Britse hockeysters. Bij het rustsignaal stond het 1-0, dankzij een kiezelharde backhand van Frédérique Matla.

De score halverwege had groter uit kunnen vallen, maar sterk Brits keeperswerk voorkwam dat meerdere strafcorners en schoten van dichtbij binnenvlogen.