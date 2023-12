Spitse wil trainer worden bij de mannen, liefst bij Ajax: 'Past bij mij'

Sherida Spitse hoopt na haar actieve carrière als voetbalster van het Nederlands elftal en Ajax trainer te worden in het mannenvoetbal. "Dat lijkt me een uitdaging", aldus de recordinternational van Oranje (227 interlands) in NOS Studio Voetbal.

"Het is niet dat ik geen trainer wil worden in het vrouwenvoetbal, maar ik denk dat het ook bij mij past om aan de mannenkant te werken."

De 33-jarige Spitse hoopt dat te kunnen doen bij Ajax, de club waar ze vorig jaar kampioen mee werd en dit jaar indruk mee maakt in de Champions League. "Samen met Rafael erbij. Dan komt hij ook nog aan de bak bij Ajax", grapte ze over tafelgenoot Rafael van der Vaart.

Wiegman

Er is nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer in de eredivisie voor mannen geweest. De naam van de uiterst succesvolle Sarina Wiegman wordt zo nu en dan geopperd, maar de huidige bondscoach van Engeland gaf recentelijk aan voorlopig goed te zitten in de top van het vrouwenvoetbal.

Wiegman werd als coach twee keer Europees kampioen: in 2017 met Nederland en in 2022 met Engeland. Ook haalde ze twee keer de WK-finale: in 2019 met Nederland en dit jaar met Engeland.