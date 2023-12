Zelensky opnieuw naar de VS, waar de militaire hulp stokt

President Zelensky is opnieuw te gast bij president Biden in het Witte Huis. Militaire samenwerking en eenheid zijn de hoofdthema's van het bezoek aan de VS, zegt Zelensky's woordvoerder. De president komt op een moment dat de militaire steun aan Oekraïne vanuit Washington stokt.

Volgens persbureau Reuters is de Oekraïense leider ook uitgenodigd om de Senaat toe te spreken. Dat bericht is nog niet officieel bevestigd.

Het Witte Huis spreekt in een verklaring van een "cruciaal moment" waarop Oekraïne extra hulp nodig heeft. "Nu Rusland Oekraïne weer vaker bestookt met drones en raketten zullen de twee leiders bespreken wat Oekraïne dringend nodig heeft."

Miljardenpakket geblokkeerd

Van alle bezoeken aan de VS door de Oekraïense leider is dit mogelijk het meest beladen. Onlangs werd een miljardensteunpakket voor Oekraïne tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse Partij vormt in het Huis de meerderheid en is kritisch over extra hulp aan Kyiv. De partij wil het enorme steunpakket pas goedkeuren als er ook meer geld gaat naar strengere asielmaatregelen.

Het voorlopig geblokkeerde hulppakket heeft een waarde van 110 miljard dollar, waarvan ruim de helft voor Oekraïne is bedoeld. De rest van het pakket is bestemd voor Israël, Taiwan en de Gazastrook.

Video-overleg afgelast

Zelensky heeft enkele dagen geleden een video-overleg met de Senaat en het Huis op het laatste moment afgezegd. Een reden daarvoor werd niet gegeven. Eerder op de dag zei de stafchef van Zelensky dat Oekraïne de oorlog dreigt te verliezen zonder steun van Washington.

De VS is veruit de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne. Met het oog op de presidentsverkiezingen van volgend jaar, waar Republikein Trump voorligt in de peilingen, maakt Kyiv zich ernstig zorgen over het vervolg van de oorlog.

Het laatste bezoek van Zelensky aan Washington was in september. Ook toen uitte de Republikeinse Partij bedenkingen bij de aanhoudende stroom van wapens en legermaterieel richting Oekraïne. De toenmalige voorzitter van het Huis wilde geen extra toezeggingen doen aan Kyiv. Ook kreeg Zelensky geen toestemming om de Senaat en het Huis gezamenlijk toe te spreken, waar hij de keer daarvoor nog een staande ovatie kreeg.