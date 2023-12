Gestolen gewaand sieraad duikt op in stofzuigerzak Ritz-hotel Parijs

Werknemers van het wereldberoemde Parijse luxehotel Ritz hebben na dagen zoeken een verloren gewaande dure ring teruggevonden, melden Franse media.

Een gast uit Maleisië was sinds vrijdag een ring ter waarde van naar schatting 750.000 euro kwijt. Ze had de ring met een diamant van 6,51 karaat in haar kamer achtergelaten toen ze was gaan winkelen. Toen ze terugkwam, was het waardevolle sieraad verdwenen.

De vrouw dacht dat de ring was gestolen door een hotelmedewerker en deed aangifte van diefstal bij de politie.

Veiligheidsagenten van het hotel speurden de afgelopen dagen naar het juweel, en met succes. Vandaag werd het sieraad gevonden in een stofzuigerzak, meldt het hotel.

De hotelgast was inmiddels doorgereisd naar Londen. Ze keert terug naar de Franse hoofdstad om haar ring op te halen. Tot die tijd blijft het kleinood in handen van de politie.