De Graaf kan niet stunten en verliest Lakeside-dartsfinale van supertalent

Nog een WK darts?

Vroeger was het Lakeside-toernooi als officieus WK van dartbond BDO het grootste toernooi van het jaar. Nadat een aantal spelers zich had afgesplitst en de PDC oprichtte, verloor de BDO zijn populariteit. Na de overstap van Raymond van Barneveld in 2007 volgden alle andere toppers en gingen het niveau en de status van de BDO rap bergafwaarts.

In 2020 ging de BDO failliet, en nam de WDF (World Darts Federation) alle toernooien over. Tegenwoordig is het Lakeside-toernooi het WK van de WDF. Aangezien profs met een 'tour card' bij de PDC niet welkom zijn, ligt het niveau minder hoog dan bij het WK van de PDC, dat komende vrijdag begint in een volgepakt Alexandra Palace.

Nog een detail: de WDF houdt een apart WK voor vrouwen, bij de PDC spelen vrouwen die zich plaatsen mee bij de mannen. Het WK van de WDF is dus wel het belangrijkste toernooi voor alleen vrouwen.