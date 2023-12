Zirkzee blijft scoren in Serie A: hij bezorgt Bologna met twee treffers zege

De 22-jarige Zirkzee opende in de negende minuut de score door eenvoudig een rebound af te ronden. De voormalig speler van onder meer Bayern München maakte tien minuten later zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen door Salernitana-keeper Benoît Costil te omspelen en de bal in het lege doel te tikken.

De Nederlandse spits Joshua Zirkzee heeft zijn club Bologna in de Serie A met twee treffers een overwinning bezorgd op Salernitana. Het werd in Salerno 1-2 tegen de hekkensluiter.

Zirkzee is dit seizoen vaste waarde bij Bologna en werd zelfs uitgeroepen tot speler van de maand november in de Serie A. In de zomer van 2022 maakte hij de overstap van Bayern naar Bologna.

Spannende slotfase

In de slotfase van de wedstrijd tussen Bologna en Salernitana werd het nog spannend voor de bezoekers. Nadat Bologna-aanvoerder Lewis Ferguson een inzet via doelman Costil op de paal had zien belanden, was Simy voor Salernitana wel trefzeker met een harde en zuivere schuiver in de hoek.

In de blessuretijd moest Salernitana met tien man verder na een rode kaart voor Federico Fazio, maar kreeg het nog wel grote kansen op de gelijkmaker. De grootste kans was voor Lorenzo Pirola. De verdediger stond vrij voor de keeper, maar kopte naast.