Egypte naar de stembus: 'Gaza-oorlog ideale bliksemafleider voor Sisi'

In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks zware economische problemen en een kelderende munteenheid zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. In Egyptische media is vooral aandacht voor de oorlog in de naburige Gazastrook.

De gang naar de stembus is verspreid over drie dagen. Het officiële resultaat volgt op 18 december. De grote vraag is hoeveel van de 67 miljoen stemgerechtigden komen opdagen. Wat betreft de uitkomst wordt geen verrassing verwacht: bij de vorige twee presidentsverkiezingen kreeg ex-generaal Sisi 97 procent van de stemmen.

'Ik stem voor veiligheid'

"Ik ga voor Sisi stemmen natuurlijk. Ik hou van hem", zegt de 65-jarige Nabia Ahmed tegen een Reuters-verslaggever in Gizeh, een voorstad van Caïro. "Ik stem op hem, omdat ik veiligheid wil voor mijn kinderen." De autoritaire leider presenteert zich als de man die stabiliteit bracht in de nasleep van de revolutie in 2011. Onder Sisi's leiding werd de eerste democratisch gekozen president afgezet in 2013.

Onder Sisi's bewind is Egypte in een economische crisis beland. De nationale schuld is verdrievoudigd door megalomane projecten, zoals de aanleg van een nieuwe hoofdstad ten oosten van Caïro. De inflatie piekte in oktober op 38 procent, de voedselprijzen stegen met 70 procent.

Het Egyptische pond is sinds maart bijna de helft minder waard geworden ten opzichte van de dollar. Tientallen miljoenen burgers worstelen om rond te komen. Mensen die net hebben gestemd, krijgen achter een stembureau zakken met meel of rijst, meldt de Reuters-journalist.