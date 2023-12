Handbalsters winnen ook van Spanje en gaan ongeslagen naar kwartfinales WK

De Oranje-handbalsters hebben met een ongeslagen status de kwartfinales van het WK bereikt. In de laatste groepswedstrijd in het Deense Frederikshavn werd Spanje met 29-21 aan de kant gezet, waardoor Nederland de hoofdfase van het toernooi afsluit als groepswinnaar.

Het is al zeker dat in de kwartfinales een zware kluif wacht. Olympisch kampioen Frankrijk of regerend wereldkampioen Noorwegen, een van de gastlanden, wordt de tegenstander. Die twee landen spelen later vanavond tegen elkaar en strijden om groepswinst.

Snelle tijdstraffen Broch

De ploeg van bondscoach Per Johansson begon wat stroef aan het duel. Yvette Broch werd binnen vijf minuten twee keer naar de kant gestuurd om een tijdstraf uit te zitten.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd was voor Spanje en op 2-4 keek Nederland zelfs even tegen een achterstand van twee goals aan. Daarna kantelde de wedstrijd. Oranje maakte vier doelpunten op rij en gaf de voorsprong vervolgens niet meer uit handen.