A.F.Th. van der Heijden verrast met nieuw deel in 40-jarige romancyclus

Is dat verbazingwekkend, vreemd of krankzinnig? Niet voor wie bekend is met de werkwijze van Van der Heijden. Twee kenners van zijn oeuvre, staan er althans niet van te kijken. Literair criticus Arjan Peters en hoogleraar Nederlands Marc van Oostendorp hebben al lang opgegeven dat Van der Heijden een schrijver is die zich houdt aan de wetten van de publicitaire zwaartekracht: op A volgt B volgt C.

De roman Zogkoorts, van ruim 300 bladzijden, is een vervolg op Stemvorken, het achtste deel van de cyclus. Beide delen draaien om de liefde van twee vrouwen. De tussenliggende delen - negen, tien, elf en twaalf - zijn overigens nog niet verschenen, of alleen in een bibliofiele editie. De delen veertien en vijftien heeft de schrijver 'in voorbereiding'.

Dat de stichting de nieuwe roman publiceert, is niets minder dan een stunt. Het boek kan alleen via de stichting worden besteld; het ligt niet in de boekhandel. Dat heeft alles te maken met 'geboorte' van de cyclus, dit weekend precies veertig jaar geleden.

"Het was een inslag", zegt Peters, die toen een 19-jarige student was. "We dachten: er gebeurt hier iets in de Nederlandse literatuur en we zijn erbij." En Van Oostendorp: "Het is dé schrijver, ook om autobiografische redenen, die me m'n leven lang heeft begeleid. Die ik zelf heb ontdekt als puber, 40 jaar geleden, en van wie nog steeds boeken verschijnen. En dat het dan zo'n reeks is, die allemaal met elkaar te maken hebben."

Peters en Van Oostendorp zijn aan de cyclus verslingerd, maar dat geldt minder voor het grote publiek. Volgens Peters houdt de Nederlander van orde en logica en al helemaal als het op lezen aankomt. Een schrijver die eens een deel van een cyclus overslaat, dat is allemaal maar lastig. "Voor wie weigert zich aan zijn universum over te geven en zich onder te dompelen in De Tandeloze Tijd is het lezen van duizenden en duizenden pagina's proza dan wellicht een opgave."

De Tandeloze Tijd is meer dan de som van zijn delen, beseffen Peters en Van Oostendorp. Wie een poging doet de werken van de cyclus te tellen, raakt verstrikt. "Wat nu uitkomt is deel 13 dat volgt op deel 8", zegt Peters. Van Oostendorp: "We hebben al een proloog, het oorspronkelijke drieluik met een een extra boek, een tussendoortje en daarna deel 6, 7, 8. En nu deel 11 dat ook weer geen deel 11 is."

Eenling

Van der Heijden is in de afgelopen jaren teruggetrokken gaan leven. "Hij is een eenling geworden", zegt Van Oostendorp. "Daardoor heeft hij zijn machtspositie, die hij ooit had in de literatuur, verloren. Hij is een belangrijke eenling, maar een eenling. Dat er een schrijver is die zo'n groot werk maakt, is uniek. Hij is vele schrijvers al lang voorbij. Dat is heel bijzonder."

Van der Heijden schrijft intussen gewoon door. In mei verschijnt waarschijnlijk een nieuw deel in de cyclus: De IJzeren Man. Veel illusies over het lezen van zijn kolossale oeuvre maakt hij zich niet: in een land waar het ontlezen tot kunst is verheven zal een nieuwe generatie lezers niet snel aanhaken. "Wat moet ik dan?", zegt Van der Heijden. "Ik blijf maar voor mezelf de schijn ophouden dat het nog ergens goed voor is."