Vitesse boekt eerste thuisoverwinning tegen onthutsend slecht Heracles

Een kleine zonnestraal tussen een pak donkere wolken. Dat is de 2-0 overwinning op Heracles Almelo voor Vitesse. Voor het eerst dit seizoen wonnen de Arnhemmers in het eigen stadion. In de afgelopen tien weken won Vitesse überhaupt geen wedstrijd in de eredivisie. De sportieve malaise werpt met de overnameperikelen rond de beoogde nieuwe Amerikaanse eigenaar en het opstappen van trainer Phillip Cocu een schaduw over het jaar van Vitesse. Onder clubicoon Edward Sturing, ingesprongen voor zijn zevende periode aan het roer bij de club, moet Vitesse degradatie zien af te wenden. Na nederlagen in uitwedstrijden bij Ajax (5-0) en Fortuna Sittard (3-1) is daar in de thuiswedstrijd tegen Heracles een beginnetje aan gemaakt.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

"Een opgeluchte man bij een opgeluchte club", omschreef Sturing zijn gevoel na de overwinning. "Je kan uren met elkaar om tafel zitten, maar dit werkt: resultaat." Ook tegen de zwalkende ploeg uit Almelo oogde het kwetsbaar bij Vitesse. Door liefst acht afwezigen (door blessures en schorsingen) moest Sturing puzzelen. Hij gaf basisplaatsen aan de jongelingen Giovanni van Zwam (19) en Gyan de Regt (21). De Regt betaalde het vertrouwen uit en maakte na twintig minuten met zijn eerste eredivisietreffer de 1-0. Eindelijk iets te juichen Eindelijk iets te juichen voor het publiek in het GelreDome, waar Vitesse in de eerste zes thuiswedstrijden slechts drie doelpunten maakte. De positieve stemming leek echter van korte duur toen de bal tien minuten later aan de andere kant op de stip ging. Eloy Room vloerde Anas Ouahim, maar herhaalde vervolgens zijn kunstje van vorige week. Toen stopte hij tegen Fortuna Sittard - tot twee keer toe - een strafschop van Kaj Sierhuis, nu had hij de strafschop van Heraclied Emil Hansson zelfs klemvast.