Bol nu wel bij genomineerden Sportgala, wordt het drie op rij voor Verstappen?

Wordt het Femke Bol, die de atletiekzeges dit jaar aaneenreeg? Sifan Hassan, die iedereen versteld liet staan en een fenomenale marathon in de benen blijkt te hebben? Of roeister Karolien Florijn, die heerste in de skiff?

Bol ontbrak vorig jaar bij de drie genomineerden, tot grote frustratie van haar coach Laurent Meuwly. Een 'farce' noemde de Zwitser de jaarlijkse sportverkiezing, omdat zijn pupil dat jaar op de EK een unieke treble had behaald: goud op de 400 meter, 400 meter horden en 4x400 meter estafette. "Hoe bestaat het dat ze over het hoofd wordt gezien", vroeg hij zich af.

Dit jaar is de 23-jarige hordenspecialiste uit Amersfoort in elk geval niet over het hoofd gezien. Ze liep in september een memorabel WK atletiek in Boedapest. Die begon met een val vlak voor de finish van de 4x400 meter gemengde estafette, waardoor het goud op dramatische wijze aan de neus van de Nederlandse ploeg voorbijging.

Maar de WK eindigden voor Bol met een grote glimlach. Nadat ze met overmacht de wereldtitel 400 meter horden had veroverd, was het feest in huize Bol pas echt compleet met het goud op de 4x400 meter estafette met de vrouwenploeg.

Hassan verlegt grenzen

Voor Hassan is het jaarlijkse Sportgala niet nieuw. Ze werd al twee keer uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar: in 2019 en 2021. Dit jaar verlegde ze haar grenzen opnieuw en won ze zowel de marathon van Londen als die van Chicago. En tussendoor pakte ze ook nog even zilver en brons op respectievelijk de 5.000 en de 1.500 meter bij de WK atletiek.

De twee atletiekgiganten nemen het op tegen roeister Florijn. Voor het grote publiek misschien een wat minder bekende naam, maar in de roeiwereld is Florijn een hele grote. Haar nominatie voor de verkiezing Sportvrouw van het Jaar heeft ze te danken aan haar wereld- en Europese titel in de skiff van afgelopen jaar.