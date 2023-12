Milei beëdigd als president van Argentinië, wil 'schoktherapie' voor economie

In Buenos Aires is de nieuwe Argentijnse president Javier Milei beëdigd. In zijn eerste toespraak zei hij dat hij geen andere manier ziet dan "een schoktherapie" om de economie van het land op orde te krijgen. Zo wil hij bezuinigingen doorvoeren die neerkomen op zo'n 5 procent van het bruto nationaal product.

Milei zei dat het land nooit eerder in zo'n slechte staat is overgedragen aan een nieuwe regering als nu. Zijn voorgangers hebben het land volgens hem achtergelaten zonder geld en met de dreiging van een hyperinflatie van 15.000 procent.

De 53-jarige president beloofde dat zijn regering er alles aan zal doen om die hyperinflatie te voorkomen. Maar hij waarschuwde ook dat het niet makkelijk gaat worden en dat de economie op de korte termijn nog zal verslechteren.

Overheidsuitgaven omlaag

De radicaal-rechtse econoom won in november de verkiezingen in de tweede ronde met 56 procent van de stemmen van zijn tegenstander Sergio Massa. Milei is een nieuwkomer in de politiek en wordt vanwege zijn radicale ideeën vaak vergeleken met de Amerikaanse oud-president Trump en de Braziliaanse oud-president Bolsonaro.

In zijn overwinningsspeech na de verkiezingen zei hij al dat hij het mes wil zetten in het overheidsapparaat. Zo wil hij de overheidsuitgaven omlaagbrengen door ministeries op te doeken, net als de Centrale Bank. Ook zei hij een einde te willen maken aan "de alom aanwezige staat waar slechts enkelen van profiteren terwijl de meerderheid moet lijden".

Kettingzaag

Milei zei ook af te willen van de lokale munteenheid, de peso, en in plaats daarvan de dollar te willen invoeren. Ook is hij voor het versoepelen van de wapenwetgeving en is hij tegen abortus.

Tijdens de verkiezingscampagne verscheen Milei regelmatig met een kettingzaag op het podium, een symbool waarmee hij zijn bezuinigingsplannen kracht bij wilde zetten.