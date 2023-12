Ook City heeft moeite met Luton Town, maar wint zonder geblesseerde Haaland

City moest het na vier competitiewedstrijden zonder zege stellen zonder topscorer Erling Haaland. De Noorse spits kampt met een voetblessure en werd in Luton vervangen door Julian Álvarez. Ook Jérémy Doku ontbrak, Oranje-international Nathan Aké stond wel in de basis.

Manchester City heeft in de Premier League met de nodige moeite gewonnen op bezoek bij Luton Town: 1-2. Afgelopen dinsdag ontsnapte Arsenal ook ternauwernood in Luton (3-4), het kleine clubje dat zondagmiddag zinde op een stunt tegen de regerend landskampioen.

De ploeg van trainer Pep Guardiola kent een moeizame periode en werd midweeks zelfs van het veld geblazen door een ontketend Aston Villa (1-0). Op bezoek bij Luton Town was het dominante voetbal dat Guardiola graag ziet terug, maar het creëren van kansen verliep moeizaam.

Dolle vreugde

Luton Town kreeg in de eerste 45 minuten geen enkele kans, maar kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Elijah Adebayo kopte raak en zorgde voor dolle vreugde in het knusse stadion aan Kenilworth Road.