Schedel van prehistorisch zeemonster gevonden aan Engelse kust

Aan de Engelse zuidkust is de schedel van een groot zeemonster gevonden dat zo'n 150 miljoen jaar geleden leefde. De schedel van de pliosaurus is zo'n twee meter lang en zat verstopt in de kliffen van Dorset.

De pliosaurus was volgens de BBC een "ultieme moordmachine" en kon wel 10 tot 12 meter lang worden. Met vier flippers bewoog hij zich snel voort door de oceaan.

Een strandwandelaar vond het voorste deel van de schedel aan de Jurassic Coast. Hier worden vaker fossielen gevonden. Vervolgens werd de rest van de schedel uit de rotsen gehakt, wat maanden in beslag nam.

Het dier had 130 tanden, schrijft de BBC. Die waren "vlijmscherp en konden met één enkele beet doden". Het dier had twee keer de bijtkracht van een zoutwaterkrokodil en zo'n vijftig keer de bijtkracht van een mens. "Ik twijfel er niet aan dat dit een soort onderwater-tyrannosaurus rex was", zegt onderzoeker Andre Rowe van de universiteit van Bristol tegen de BBC.

Mogelijk meer resten

De schedel wordt volgend jaar tentoongesteld in het museum van onderzoeker Steve Etches in Kimmeridge, The Etches Collection.

Het is goed mogelijk dat er nog meer resten van de pliosaurus in de kliffen verstopt zitten, denkt Etches. Hij wil dit graag verder onderzoeken, ook omdat de kliffen steeds verder eroderen. Als er niks gebeurt, zal het volgens hem niet lang meer duren voordat de rest van de pliosaurus in de zee verdwijnt. "Dit is een kans die je maar eens in je leven krijgt."