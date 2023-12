Kinderen van opgesloten Iraanse mensenrechtenactiviste nemen Nobelprijs in ontvangst

Het Nobelcomité vindt dat Mohammadi vanuit haar cel bijdraagt aan het in leven houden van de protesten . Op de ceremonie vandaag zei comité-voorzitter Berit Reiss-Andersen dat de vrouw een moedige strijd voert voor de mensenrechten en de vrijheid, al drie decennia lang. "De Vredesprijs van dit jaar erkent de moedige vrouwen in Iran en de rest van de wereld die strijden voor fundamentele mensenrechten en voor een einde aan discriminatie en segregatie van vrouwen."

De twee 17-jarige kinderen van de Iraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi hebben vandaag in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede voor hun moeder in ontvangst genomen. Mohammadi zelf zit al jaren op en af gevangen in Iran vanwege haar uitspraken over vrouwenrechten. Gisteren ging ze opnieuw voor drie dagen in hongerstaking.

In de toespraak die door haar kinderen werd voorgelezen zei Mohammadi dat ze ervan overtuigd is dat het Iraanse volk het regime zal overwinnen. Aanhoudend verzet en geweldloosheid zijn de beste strategieën om een verandering te bewerkstelligen, aldus de activiste.

Mohammadi (51) werd in 1998, 2010 en 2015 vastgezet vanwege haar strijd tegen de doodstraf. In 2020 kwam ze vrij, maar een halfjaar later kreeg ze opnieuw celstraf. Sindsdien zit ze vast voor het verspreiden van propaganda tegen de staat. Volgens het Nobelcomité is ze in totaal veroordeeld tot 31 jaar cel en 154 zweepslagen.

Strijden vanuit de cel

Vanuit de gevangenis blijft ze doorgaan met haar strijd. Zo organiseerde ze solidariteitsacties en kwam ze vorig jaar met steunbetuigingen toen er massaprotesten ontstonden na de dood van Mahsa Amini. Daardoor werd ze onder een nog zwaarder regime geplaatst.

In september verscheen er een artikel in The New York Times, geschreven in haar naam, waarin ze het protest volhoudt: "Wat de regering misschien niet begrijpt is dat we sterker worden als ze er meer van ons opsluiten."

In oktober werd bekend dat Mohammadi de prijs zou ontvangen. Voorzitter Reiss-Andersen maakte het nieuws bekend met de slogan van de protesten tegen het regime in het land: "Vrouwen. Leven. Vrijheid."

De kinderen van Mohammadi wonen op dit moment bij hun vader in Parijs, de echtgenoot van de Iraanse. Bij de prijs die ze in ontvangst namen hoort een gouden medaille, een diploma en een cheque van omgerekend bijna 1 miljoen euro.