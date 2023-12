Fortuna slaat toe in slotfase en voorkomt doelpuntloos gelijkspel tegen RKC

Het was een wedstrijd die lastig op gang kwam. In de dertiende minuut kreeg Noslin een kansje om Fortuna op voorsprong te zetten, maar zijn kopbal na een goede voorzet van Ivo Pinto ging net naast.

Geen schot op doel voor rust

Ruim tien minuten later schoot Kaj Sierhuis een bal net over het doel, maar dat was wel het startschot van een reeks aanvallen van de thuisploeg, waar RKC weinig tegen in te brengen had. Fortuna was de betere ploeg in de eerste helft, maar beide teams gingen zonder ook maar één schot op doel de kleedkamer in.

Julian Lelieveld moest nog voor de rust het veld verlaten bij RKC. De verdediger kreeg in de eerste helft een gele kaart na een stevige tackle op Iñigo Córdoba en werd gewisseld door trainer Henk Fraser.