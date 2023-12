Zweedse diplomaat in Iran voor de rechter vanwege spionage

In Iran is het proces begonnen tegen de Zweedse EU-diplomaat Johan Floderus. Hij wordt beschuldigd van samenzwering met en spionage voor Israël en "het verspreiden van verderf op aarde". Die laatste aanklacht is een van de zwaarste misdaden in Iran en kan leiden tot de doodstraf.

Floderus werd volgens Iraanse bronnen in april 2022 opgepakt op de luchthaven van Teheran na een privébezoek aan dat land. Sindsdien zit hij vast in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran.

Floderus was lid van het Afghanistan-bureau van de buitenlandse dienst van de EU. Eerder werkte hij onder meer voor de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson.

Ruilmiddel

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Billström heeft bevestigd dat het proces tegen de 33-jarige Zweed begonnen is. Volgens de Iraanse aanklager maakte Floderus zich schuldig aan "uitgebreide inlichtingenuitwisselingen met het zionistische regime", waarmee Israël wordt bedoeld, om Iran schade toe te brengen.

Volgens Billström is op verschillende niveaus en verschillende momenten aan Iran duidelijk gemaakt dat de beschuldigingen tegen Floderus onjuist zijn.

EU-buitenlandchef Josep Borrell riep vandaag opnieuw op tot de vrijlating van de Zweed. Deskundigen denken dat Floderus is opgepakt om te dienen als ruilmiddel. Iran zou hopen hem te kunnen ruilen tegen de voormalige Iraanse functionaris Hamid Nouri, die in Zweden tot levenslang is veroordeeld wegens politieke moorden in Iran.