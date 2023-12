Roest geeft Ghiotto tik terug op 5.000 meter; enige Nederlandse mannengoud in Polen

Patrick Roest heeft de Italiaan Davide Ghiotto een tik teruggegeven in de wereldbeker. Een week na Roests ineenstorting op de tien kilometer in Stavanger (die Ghiotto won) liet hij in het Poolse Tomaszów Mazowiecki zien dat de vijf kilometer zijn terrein is. In 6.18,02 snelde Roest naar goud, zijn derde zege in drie wereldbekerraces over vijf kilometer dit seizoen. Na het directe duel tussen Roest en Ghiotto deden Ted-Jan Bloemen en Sverre Lunde Pedersen nog een poging Roest van zijn veertiende wereldbekerzege in totaal op de vijf kilometer te houden. Maar dat lukte niet. Ze eindigden als vierde en vijfde. Het zilver was voor de Noor Hallgeir Engebråten (6.23,84), brons was voor Ghiotto (6.24,66). Krachtige versnelling Roest beet zich vorige week volledig stuk op de tien kilometer van Ghiotto en had vandaag dus wat recht te zetten. Lang bleven de twee bij elkaar, maar een krachtige versnelling op vier ronden voor het einde was aan Ghiotto niet besteed. In de rondjes van 29 seconden die Roest eruit perste, kon Ghiotto niet volgen. "Lekker dat het er vandaag weer uitkomt", was Roest enthousiast na afloop. "Lekker voor het zelfvertrouwen."

De reactie van Patrick Roest na de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Polen. Roest won de afstand, een week nadat hij in Stavanger een pijnlijke nederlaag had geleden op de 10.000 meter. - NOS

Door een afmelding van de Noor Sander Eitrem, die zaterdag na de 1.500 meter maagklachten kreeg, werd de loting aangepast en kwamen Roest en Ghiotto in een direct duel terecht. Roest: "Ik was er blij mee. En Ghiotto denk ik ook. Voor het publiek is het uiteindelijk ook het mooiste." Roest is Ghiotto tot op twee punten genaderd in het gecombineerde wereldbekerklassement voor de vijf en tien kilometer.

Geen Jumbo-Visma-schaatsers in Polen Dit wereldbekerweekend in Polen waren er geen schaatsers van Jumbo-Visma aanwezig. De voltallige ploeg besloot deze drie dagen over te slaan om elders te kunnen trainen. Onder anderen Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-De Jong, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol waren daardoor niet te zien dit weekend.

Marwin Talsma was de andere Nederlander die van start ging op de 5.000 meter. Met 6.28,75 eindigde hij als negende. Talsma moest nog even vrezen voor diskwalificatie, omdat hij en de Japanner Riku Tsuchiya elkaar bijna van de sokken reden. Maar de jury liet het voor wat het was. Marcel Bosker was zondagochtend in de B-groep de snelste met een tijd van 6.24,65, waarmee hij in de A-groep derde was geworden. Dubreuil wint 500 meter Eerder op de dag drie van het schaatsweekend in Polen was de Canadees Laurent Dubreuil van alle rappe mannen de snelste op de tweede 500 meter. Met 34,73 was hij zes honderdsten sneller dan de Chinees Tingyu Gao (34,79). Zaterdag won Gao de eerste 500 meter, vandaag won Dubreuil. De Pool Damian Zurek pakte op zijn thuisbaan het brons (34,87).

Een samenvatting van de tweede 500 meter voor mannen bij de wereldbekerwedstrijden in Polen. - NOS

Opmerkelijk was dat voor het eerst dit seizoen geen Japanse sprinter op het podium van de 500 meter eindigde. Leider in het wereldbekerklassement Wataru Morishige (34,97) strandde op plek zeven. Zijn landgenoten Yuma Murakami (34,89) en Tatsuya Shinhama (34,94) reden sneller, maar kwamen ook tekort voor het podium. Jordan Stolz (34,97) was ook een van de zeven schaatsers die een 34'er reden, terwijl de Amerikaan twee uur eerder op de zondag nog de 5.000 meter in de B-groep had geschaatst. Daar eindigde hij in 6.29,92 als tweede achter Bosker. Waarom Stolz zichzelf zo'n zwaar schema oplegt? "Om te kijken waar ik sta", vekrlaarde de wereldkampioen op de 500 meter zijn keuze. Diskwalificatie Otterspeer Voor Hein Otterspeer eindigde het wereldbekerweekend met een tegenvaller: een diskwalificatie. Vrijdag mocht hij invallen op de 1.000 meter en pakte knap brons, maar de eerste 500 meter was zaterdag niet best (plek 19) en zondagmiddag mocht hij op de tweede 500 meter niet eens vertrekken. Bij het inzakken voor de start bewoog hij, nadat zijn opponent al een valse start had gemaakt. Achter zijn naam verscheen een DQ.

Hein Otterspeer komt het ijs af na zijn diskwalificatie, Diniz zit al aan de kant - Foto: Pro Shots

Janno Botman, zaterdag goed voor de zestiende plaats in 35,43, zal blijer zijn. Botman toonde een dag later stabiliteit door in 35,23 naar plek elf te schaatsen. Sebastian Diniz reed voor de tweede keer in zijn carrière in de A-groep op de 500 meter en kwam in 35,35 tot een veertiende plek. Daarmee was hij overigens niet sneller dan Jenning de Boo, die de B-groep won in 35,06. Tim Prins finishte daar in 35,60. Bekijk hier de reacties van Diniz en Stolz: