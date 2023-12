Dubreuil nu wel sneller dan Gao op 500 meter, diskwalificatie Otterspeer

Van alle rappe mannen was de Canadees Laurent Dubreuil de snelste op de tweede 500 meter van de wereldbekerwedstrijden in Polen. Met 34,73 was hij zes honderdsten sneller dan de Chinees Tingyu Gao (34,79). Zaterdag won Gao de eerste 500 meter, vandaag won Dubreuil. De Pool Damian Zurek pakte op zijn thuisbaan het brons (34,87). Opmerkelijk was dat voor het eerst dit seizoen geen Japanse sprinter op het podium stond van de 500 meter. Leider in het wereldbekerklassement Wataru Morishige strandde met 34,97 op plek zeven. Zijn landgenoten Yuma Murakami (34,89) en Tatsuya Shinhama (34,94) reden ook onder de 35 seconden, maar kwamen tekort voor het podium.

Ook Jordan Stolz (34,97) was een van de zeven onder de 35 seconden, terwijl de Amerikaan zondagochtend nog de 5.000 meter in de B-groep had gereden. Daar eindigde hij in 6.29,92 als tweede achter Marcel Bosker (6.24,65). Diskwalificatie Otterspeer Voor Hein Otterspeer eindigde het wereldbekerweekend met een tegenvaller: een diskwalificatie. Vrijdag mocht Otterspeer invallen op de 1.000 meter en pakte daar knap brons, maar de eerste 500 meter viel zaterdag tegen (plek 19) en zondagmiddag vertrok hij niet eens. Bij het inzakken voor de start bewoog hij nadat zijn opponent al een valse start had gemaakt. Achter zijn naam verscheen een DQ.

Hein Otterspeer komt het ijs af na zijn diskwalificatie, Diniz zit al aan de kant - Foto: Pro Shots

Janno Botman, zaterdag goed voor de zestiende plaats in 35,43, toonde een dag later stabiliteit door in 35,23 naar plek elf te schaatsen. Sebastian Diniz reed voor de tweede keer in zijn carrière in de A-groep op de 500 meter en kwam in 35,35 tot een veertiende plek. Daarmee was hij niet sneller dan Jenning de Boo, die de B-groep won in 35,06. Tim Prins finishte in 35,60. Op de laatste dag van de weredlbeker in Polen rijden de mannen nog de 5.000 meter, waar Patrick Roest aan de start verschijnt. De vrouwen rijden later vanmiddag nog de massastart, met Irene Schouten en Marijke Groenewoud.

Geen Jumbo-Visma-schaatsers in Polen Dit wereldbekerweekend in Polen zijn er geen schaatsers van Jumbo-Visma aanwezig. De voltallige ploeg heeft besloten deze drie dagen over te slaan om elders te kunnen trainen. Onder anderen Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-De Jong, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol zijn daardoor dus niet te zien dit weekend.