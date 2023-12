Granada-Athletic gestaakt na overlijden supporter die onwel werd op tribune

Het duel tussen Granada CF en Athletic Club uit Bilbao in de Spaanse competitie is gestaakt vanwege het overlijden van een supporter die op de tribune onwel werd.

De ploeg van trainer Diego Simeone stijgt daarmee voorlopig naar de derde plek in La Liga en is FC Barcelona voorbij. Maar Barça speelt vanavond om 21.00 uur nog de topper en tevens de Catalaanse derby tegen Girona.

Eerst werd doelman Jan Oblak nog gedwongen tot een fabelachtige redding bij een fraaie kopbal en even later greep Oblak weer knap in bij een van richting veranderd afstandsschot, maar hij tikte de bal daarbij onbedoeld voor de voeten van Léo Baptistão, die vervolgens de 2-1 kon binnenschieten.

Niets aan de hand voor Atlético, zo leek het, en dat sentiment sloop ook in ploeg, want na rust werd het toch nog spannend.

Kort daarvoor was Memphis Depay ingevallen bij de thuisploeg. Beide ploegen kregen vervolgens nog wat kansjes, Depay schreeuwde om een strafschop nadat hij even was vastgehouden - de scheidsrechter vond van niet - en schoot in de slotfase vanuit kansrijke positie de bal nog hoog over het doel.