Zonder Leerdam is kilometer domein van Takagi, Kok net naast podium in Polen

Zonder Jutta Leerdam op het ijs is de 1.000 meter het domein van Miho Takagi. Na haar zege op de 1.500 meter heeft de Japanse ook de kilometer gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Polen. Met 1.15,28 was Takagi veel sneller dan de nummer twee Brittany Bowe (1.16,20) en Kimi Goetz (1.16,25).

Zonder kilometerkoningin Leerdam in Polen - ze is op trainingskamp in Collalbo - lag het goud voor het oprapen. Een kans voor Takagi was het om haar tweede WB-zege op de 1.000 meter te pakken. De Japanse versloeg immers Leerdam al in Beijing.

In een direct duel met Bowe liet Takagi de Amerikaanse bijna een seconde achter zich. Takagi is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement.