Schouten geeft Pools schaatsweekend nog wat glans met goud op massastart

De tandem Schouten-Groenewoud heeft weer goud opgeleverd op de massastart. Irene Schouten duwde in de allerlaatste meters van de wereldbekerrace in Polen haar schaats net eerder over de finish dan Ivanie Blondin uit Canada. De Amerikaanse Mia Kilburg-Manganello pakte brons. Schouten heeft met de zege het WB-weekend op de valreep nog wat glans gegeven. Het goud op de massastart was de enige gouden medaille van de Nederlandse schaatssters dit weekend in Tomaszów. Femke Kok pakte vrijdag en zaterdag wel drie medailles, maar eindigde vandaag naast het podium op de 1.500 meter. Spannende sprint Op de massastart is Schouten in het verleden wel eens makkelijker naar de zege gesneld. In een spannende sprint moest ze nog vol aan de bak. Marijke Groenewoud (vierde) trok de sprint op anderhalve ronde voor het einde aan en Schouten kroop in de slipstream. Maar in de laatste 200 meter kwam Blondin nog akelig dichtbij.

"Ik reed een laatste bocht die ik nooit eerder heb gereden. Ik ging heel slecht de bocht in en uit. Ik zag Blondin binnendoor komen", haalde Schouten de laatste meters terug. "De laatste ronde was wel een spektakel." Toch kon Schouten niet zeggen dat ze tevreden was met de wereldbekerweekenden in Stavanger en Tomaszów. "Ik had liever een betere drie kilometer gewild." Het wereldbekerschaatsen gaat volgend jaar verder in Salt Lake City. Nu beginnen de Nederlandse schaatsers de voorbereidingen op de NK Afstanden (28-30 december) die tussen kerst en oudjaar plaatsvinden. "Even lekker thuis, lekker eten, lekker bed en dan op naar de NK", sloot Schouten af. "Hopen dat ik daar hard kan rijden." Takagi profiteert van absentie Leerdam Eerder op de zondag liet Miho Takagi zien dat de 1.000 meter haar domein is bij absentie van Jutta Leerdam. Na haar zege op de 1.500 meter won de Japanse ook de kilometer in Polen. Met 1.15,28 was Takagi veel sneller dan de nummer twee Brittany Bowe (1.16,20) en Kimi Goetz (1.16,25).

Zonder kilometerkoningin Leerdam - ze is op trainingskamp in Collalbo - lag het goud in Tomaszów voor het oprapen. Een kans voor Takagi was het om haar tweede WB-zege op de 1.000 meter te pakken. De Japanse versloeg immers Leerdam al in Beijing. In een direct duel met Bowe liet Takagi de Amerikaanse bijna een seconde achter zich. Takagi is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement.

Geen Jumbo-Visma-schaatsers in Polen Dit wereldbekerweekend in Polen zijn er geen schaatsers van Jumbo-Visma aanwezig. De voltallige ploeg heeft besloten deze drie dagen over te slaan om elders te kunnen trainen. Onder anderen Leerdam, Antoinette Rijpma-De Jong, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol zijn daardoor dus niet te zien dit weekend.

Femke Kok was de beste Nederlandse: met een zeer behoorlijke tijd schaatste ze naar de vierde plek. Na een bescheiden opening van even boven de 18 seconden legde ze met een volle ronde van 27,59 de basis voor een eindtijd van 1.16,50. "Ik had wel verwacht dat de andere meiden er nog onderdoor zouden komen", verklaarde een tevreden Kok na afloop. "Ik zat wel heel erg dichtbij, daar ben ik wel tevreden mee."

Kok, vrijdag en zaterdag al goed voor zilver en brons op de 500 meter, was een maand geleden bij het eerste wereldbekerweekend in Japan ook knap vierde geworden. Deze besneeuwde zondagmiddag in Polen toonde ze aan dat haar kilometervorm goed zit, iets wat ze graag wil, zei ze donderdag. "Als je een goede 1.000 meter hebt, ben je toch een completere sprinter. Ik wil niet iemand zijn die alleen goed is op de 500 meter, ik wil ook goed zijn op de 1.000 meter."