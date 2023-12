Noorse Grøvdal voltooit hattrick bij EK veldlopen, Fransman Schrub kraait victorie

Karoline Bjerkeli Grøvdal is voor de derde keer op rij Europees kampioene veldlopen geworden. De 31-jarige Noorse was op het zware parcours in het park van Laken in Brussel veel te sterk voor de concurrentie. De Italiaanse Nadia Battocletti werd op ruime afstand tweede, voor de Britse Abby Donnely. De Nederlandse Merel van der Marel en Veerle Bakker liepen een groot deel van de wedstrijd bij elkaar in de buurt en eindigden respectievelijk als 26ste en 37ste. Bij de mannen ging de titel naar de Fransman Yann Schrub. Hij is de opvolger van de afwezige Jakob Ingebrigtsen, de winnaar van de vorige twee edities.

Drie keer Nederlands goud Drie Nederlandse vrouwen kroonden zich ooit tot Europees kampioene in het veld: Lornah Kiplagat (2005), Hilda Kibet (2008) en Sifan Hassan (2015). Toen Hassan in het Franse Hyères de titel pakte, stond ook Grøvdal voor het eerst op het podium. Daarna werd de Noorse nog drie keer derde en een keer tweede, telkens achter de in Kenia geboren Turkse Yasemin Çan. Çan en Hassan hebben hun aandacht echter verlegd naar andere disciplines en dus was het de vraag of iemand Grøvdal van haar derde titel op rij kon houden.

Abby Donnely probeert het spoor van Karoline Grøvdal te volgen, maar voelt dat het te snel gaat. - Foto: NOS

Het antwoord kwam al snel. De 31-jarige Noorse nam snel het initiatief en liep haar concurrenten een voor een uit haar spoor. Nog voor de helft van de wedstrijd was Donnely de laatste die moest passen. Achter de ontketende Grøvdal ging het lichtje langzaam uit bij Donnely, Battocletti en de Britse Jessica Warner-Judd. Zo kreeg de taaie Fionnula McCormack, Europees kampioene in 2011 en 2012, de kans om op haar 39ste nog een keer op het podium te komen.

De Ierse, die voor de 18de keer deelnam aan het EK cross, was bezig met een indrukwekkende opmars, maar kwam uiteindelijk net tekort om Donnely nog te achterhalen voor het brons. Fransman Schrub opvolger Ingebrigtsen Bij de mannen ontbrak titelverdediger Jakob Ingebrigtsen. Drie van de vorige vier Europese titels werden gewonnen door de sensationele atletiekfamilie Ingebrigtsen. In 2019 was Filip Ingebrigtsen de beste, de afgelopen twee jaar ging de titel naar Jakob. Dit jaar stond allen Henrik Ingebrigtsen aan de start, maar de oudste van de drie broers kwam er niet aan te pas. Dat gold ook voor de voor België uitkomende Isaac Kimeli, die bij afwezigheid van de jongste Ingebrigtsen als favoriet gold. Toch kreeg het Belgische publiek iets om voor te juichen, want Robin Hendrix liep met een bijzondere krachtsinspanning in extremis nog naar het podium. Hij werd derde achter de Noor Magnus Tuv Myhre.

Dat was wel op grote afstand van de Fransman Yann Schrub, die de negen kilometer door steeds dieper wordende modder in iets meer dan 30 minuten aflegde. De Nederlander Filmon Tesfu eindige als 63ste. De Oekraïner Serhiy Lebid blijft met afstand de meest succesvolle veldloper aller tijden. Tussen 1998 en 2010 was Lebid liefst negen keer de beste. Bij de mannen stond nog nooit een Nederlander op de hoogste trede.

Zilver voor gemengde estafette De grootste naam in de Nederlandse afvaardiging in Brussel was Maureen Koster. In Brussel deed de specialiste op de middellange afstanden op de baan alleen mee in de gemengde estafette. Met succes. Samen met Jetske van Kampen, Bram Anderiessen en Kevin Viezee liep Koster naar het zilver achter Frankrijk.

Niels Laros begon als favoriet aan het EK onder 20. De 18-jarige Laros verraste vriend en vijand door afgelopen zomer bij het WK voor senioren in Boedapest de finale op de 1.500 meter te bereiken. Bovendien verbeterde hij tot drie keer toe het Nederlands record op die afstand.

Niels Laros wordt in de laatste meters van het EK onder 20 nog voorbijgestoken door de Deen Axel Vang Christensen. - Foto: Orange Pictures