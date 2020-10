Biden trok meer kijkers dan Trump bij veelbesproken 'Town Hall'-meeting

Donald Trump en Joe Biden hadden gisteravond geen groot televisiedebat, maar vochten het tegelijkertijd toch op Amerikaanse televisie uit. De presidentskandidaten hadden ieder op een andere zender een live uitgezonden vragenuur met kiezers. Wat betreft kijkcijfers won Biden het televisieoptreden.

Het had vannacht het tweede grote debat tussen de twee moeten worden, maar dat ging dus niet door. Door de coronabesmetting van Trump zou het debat virtueel gevoerd worden, maar dat zag dat de president niet zitten. Daarom organiseerden beide kampen apart van elkaar, maar op exact hetzelfde moment een zogenoemde Town Hall, een ontmoeting met kiezers ergens in het land.

Biden trok gemiddeld 13,9 miljoen kijkers met zijn televisieoptreden op ABC. Trump had gemiddeld 13 miljoen kijkers op NBC, MSNBC en CNBC samen, becijferde Nielsen. De organisatie houdt alleen live tv-kijkers bij. Het groeiend aantal mensen dat via streamingdiensten of online kijkt is niet meegeteld.

In de uitzending haalde Biden uit naar het optreden van Trump in de strijd tegen het coronavirus. Trump verdedigde juist zijn handelen. Hij veroordeelde witte racisten, maar weigerde de complotdenkers van QAnon te veroordelen. Dat kwam hem op kritiek in Amerikaanse media te staan.