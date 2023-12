Vanavond op tv: Wie gaat de Kamer voorzitten? • In bevrijd gebied in Oekraïne

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het 59-jarige Kamerlid doet dit voor de derde keer, ook in 2016 en 2021 deed hij een gooi naar deze prestigieuze baan. Eerder deze week kandideerde Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA zich. Donderdag kiezen de Kamerleden de nieuwe voorzitter. We spreken over de kanshebbers met Arjan Noorlander .

In bevrijd gebied in Oekraïne

Oekraïne maakt zich grote zorgen over het verloop van de oorlog. Het tegenoffensief, waarvan zoveel werd verwacht, is uitgelopen op een teleurstelling. De Oekraïense troepen boekten enkele kleine successen, maar daar bleef het bij. Zoals bij het stadje Velika Novosylka. In juni braken Oekraïense troepen er voor het eerst door de Russische linies en bevrijdde een gebied van ongeveer 100 vierkante kilometer met een aantal dorpjes. Verslaggever Jan Eikelboom ging kijken hoe het er een half jaar later is.