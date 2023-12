Vanavond op tv: Wie gaat de Kamer voorzitten? • De verwachtingen van een PVV-kiezer • In bevrijd gebied in Oekraïne

Bosma wil hét gezicht van het parlement worden PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het 59-jarige Kamerlid doet dit voor de derde keer, ook in 2016 en 2021 deed hij een gooi naar deze prestigieuze baan. Eerder deze week kandideerde Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA zich. Donderdag kiezen de Kamerleden de nieuwe voorzitter. We spreken over de kanshebbers met Arjan Noorlander.

De verwachtingen van een PVV-kiezer Terwijl in Den Haag voorzichtig de eerste verkennende gesprekken plaatsvinden om een mogelijk kabinet met Geert Wilders te onderzoeken, zijn de mensen die op hem hebben gestemd hoopvol dat er veel gaat veranderen in het land. Ronnie uit Enschede bijvoorbeeld, die eerder in de studio van Nieuwsuur Wilders een kritische vraag stelde over zijn islamstandpunt. Hij wil vooral graag benadrukken dat een goed contact met zijn Marokkaanse buren belangrijk is. We bezoeken Ronnie en buurman Mo in Enschede-Zuid.