Twente winterkampioen in de eredivisie, Fortuna houdt huis in Utrecht

Fortuna staat nu tweede en Utrecht, dat bij winst gedeelde tweede was geweest, zakt naar de zesde plaats.

Fortuna houdt huis in Utrecht

Twente is voor de winterstop niet meer in te halen door de concurrentie en heeft zelfs nog twee wedstrijden tegoed voor de feestdagen.

FC Twente is winterkampioen geworden in de eredivisie voor vrouwen. De Tukkers wonnen met 2-0 van AZ, dat door de nederlaag op de voorlaatste plaats blijft staan.

Eerder op de dag liet Fortuna weinig heel van Utrecht. Binnen twintig minuten stond het al 0-4 voor de bezoekers. Topscorer Tessa Wullaert, die dinsdag met België een bijrol speelde bij de sensationele ontknoping in de Nations League, tekende na drie minuten al voor haar negende treffer van het seizoen.

Het zorgde voor een spannende blessuretijd, die zes minuten duurde. Twente hield stand en trok de voorsprong over de streep.

Later in de wedstrijd kreeg Twente nog de nodige kansen. Aan de stand leek lang niets meer te veranderen, totdat Desiree van Lunteren met nog enkele minuten te gaan de aansluitingstreffer maakte.

Tegen AZ had Twente iets meer dan tien minuten nodig voor de eerste goal, die door Taylor Ziemer gemaakt werd. In de 24ste minuut maakte Marit Auée er 2-0 van met een kopbal uit een vrije trap.

Het kan niet op bij FC Twente dit seizoen. Alle negen wedstrijden werden gewonnen en het doelsaldo van +21 is, na tien wedstrijden, indrukwekkend.

Utrecht begon slordig, dekte niet scherp en leed regelmatig balverlies. Dat werd in de eerste helft genadeloos afgestraft door Fortuna. De IJslandse Hildur Antonsdottir maakte de 2-0 en kon even later ook de 3-0 vrij binnenkoppen.

Féli Delacauw, ook Belgisch international, maakte er na balverlies van Utrecht-topscorer Eshly Bakker 4-0 van.

Utrecht-trainster Linda Helbling besloot om in te grijpen. Ze wisselde binnen het half uur twee speelsters, voerde in de rust ook nog eens twee wissels door en zag de Limburgse doelpuntenproductie stokken. In het laatste kwartier verstevigde Wullaert haar koppositie op de topscorerslijst toch nog, door twee strafschoppen te benutten: 6-0.

Voor Utrecht, dat dit seizoen terugkeerde in de eredivisie, was het de laatste wedstrijd voor de winterstop. Fortuna moet nog een wedstrijd inhalen.

PEC en Excelsior winnen

Ook nummer vier PEC Zwolle won met ruime cijfers. Op bezoek bij Telstar werd het 4-0. Middenmoter Excelsior won met 2-1 bij hekkensluiter Heerenveen.

Omdat Ajax gisteren een 3-1 voorsprong in blessuretijd nog weggaf en met 3-3 gelijkspeelde tegen PSV, is Fortuna opgeschoven naar de tweede plaats. De ploeg uit Sittard heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.