Fortuna doet Utrecht pijn (0-6) en klimt naar tweede plaats in eredivisie

Fortuna Sittard blijft het goed doen in de eredivisie voor vrouwen. Op bezoek bij nummer vijf FC Utrecht won de ploeg van voormalig Oranje-bondscoach Roger Reijnders met liefst 6-0.

Binnen twintig minuten stond het al 4-0 voor de bezoekers uit Sittard. Topscorer Tessa Wullaert, die afgelopen dinsdag met België een bijrol speelde bij de sensationele ontknoping in de Nations League, tekende na drie minuten al voor haar negende treffer van het seizoen door een voorzet van Alieke Tuin binnen te schieten.

Utrecht begon slordig, dekte niet scherp en leed regelmatig onnodig balverlies. Dat werd in de eerste helft genadeloos afgestraft door Fortuna. De IJslandse Hildur Antonsdottir maakte de 2-0 en kon even later ook de 3-0 vrij binnenkoppen.

Féli Delacauw, ook Belgisch international, maakte er na balverlies van Utrecht-topscorer Eshly Bakker 4-0 van.