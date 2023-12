Utrecht wint bij Go Ahead en is al zeven eredivisieduels op rij ongeslagen

FC Utrecht blijft de stijgende lijn in de eredivisie vasthouden. De ploeg van trainer Ron Jans boekte een 0-2 overwinning bij Go Ahead Eagles en bleef zo in zijn zevende opeenvolgende eredivisieduel ongeslagen. Al na twaalf seconden lag de wedstrijd enige tijd stil na een ongelukkige botsing tussen de hoofden van Go Ahead-speler Joris Kramer en Enric Llansana. Kramer bloedde daarbij hevig, maar kon na het aanbrengen van enkele nietjes en verband om zijn hoofd de wedstrijd hervatten. Openingsgoal Utrecht had de wedstrijd vervolgens meteen stevig in zijn greep. De ploeg van trainer Ron Jans speelde in een behoorlijk hoog tempo, won de meeste duels en kreeg daarvoor al na tien minuten de beloning. Na een sterke dribbel leverde Othmane Boussaid de bal af bij Victor Jensen, die simpel de 1-0 kon binnentikken.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De Eagles leken een beetje wakker geschud, maar na bijna een half uur was het Utrecht dat de voorsprong verdubbelde. Een schot van Can Bozdogan werd gekraakt in de defensie van de Deventenaren, waarna Bart Ramselaar in de rebound hard binnenschoot. Het was het eerste eredivisiedoelpunt van Ramselaar sinds april vorig jaar; hij stond dan ook voor het eerst in ruim anderhalf jaar in de basis. Grote glimlach Ramselaar "Ik stond al vrij, maar hij zag me niet. Toen de bal daarna voor mijn voeten kwam, dacht ik: die moet erin", sprak Ramselaar na de wedstrijd met een grote glimlach. "Voor de eerste keer in lange tijd starten, scoren en winnen. Het was een hele mooie middag."

Reacties na de eredivisiewedstrijd Go Ahead Eagles-FC Utrecht (0-2). - NOS

Voor Go Ahead was de 0-2 achterstand reden om er een schepje bovenop te doen en de ploeg ging op jacht naar de aansluitingstreffer. Het leverde onder meer een afstandsschot van Philippe Rommens en een kopbal van het met een tulband getooide hoofd van Kramer op, maar keeper Vasilis Barkas maakte zich daar geen zorgen over. Na rust stormde de thuisploeg wederom de kleedkamer uit. Het leverde een handvol hachelijke momenten op voor het Utrecht-doel, maar grote kansen kreeg Go Ahead nu ook weer niet. Utrecht was er nog wel wel dichtbij, opnieuw via Ramselaar, maar zijn afstandsschot ging via de paal naast. Breekijzer In de slotfase bleven de Eagles aandringen, terwijl Utrecht het allemaal rustig op zich af liet komen. Barkas greep nog goed in bij een kans van invaller Thibo Baeten en Utrecht-verdediger Ryan Flamingo greep goed in bij een gevaarlijke counter van Go Ahead.

Joris Kramer (r) werd in de rust gewisseld - Foto: Pro Shots