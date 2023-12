Brug bij Houten vannacht gebruikt als weegschaal voor verbreding A27

De A27 tussen de knooppunten Lunetten en Everdingen is vannacht enige tijd afgesloten geweest vanwege een proef van Rijkswaterstaat. Een stuk van de snelweg wordt volgend jaar verbreed, maar voordat dit gebeurt wil Rijkswaterstaat weten of de brug bij Houten daar wel sterk genoeg voor is. De brug is daarom eventjes gebruikt als weegschaal.

Tussen Houten en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer wordt de A27 de komende jaren verbreed om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook de Houtsensebrug wordt aan de westkant verbreed. Daar moet hij straks tien meter breder worden. Rijkswaterstaat wil weten of de brug de extra rijbanen aankan. Om daar achter te komen, zijn er vannacht 14 vrachtwagens met stuk voor stuk een gewicht van 30.000 kilo opgezet.

Eerder heeft Rijkswaterstaat onder de brug meetpunten geplaatst. Door vrachtwagens op de brug te zetten, werkten die punten als een soort weegschaal. Hoe dieper de meetpunten kwamen te liggen, hoe dieper de brug doorboog.

'Bruggen bewegen altijd'

Zo'n grote weegproef wordt niet vaak uitgevoerd, zei projectmanager Don van Hees gisteren tegen RTV Utrecht. "Bruggen bewegen altijd een beetje. De Houtensebrug is daarop geen uitzondering. Maar we willen een goed beeld hebben van hoe hij zich gedraagt als hij doorbuigt."

De berekeningen gaven aan dat de brug sterk genoeg is, maar voor de zekerheid is het ook in de praktijk onderzocht. Om dit goed te onderzoeken, moest de brug worden afgesloten, legt Hees uit. "We kunnen wel proberen te meten tijdens bijvoorbeeld een drukke spits. Dat kan in theorie, alleen wegen personenauto's veel te weinig om de draagkracht goed te meten."

De veertien vrachtwagens hebben niet urenlang op dezelfde plek gestaan. Door de voertuigen te verplaatsen, kreeg Rijkswaterstaat een beter beeld van het doorzakken. "Dus: de ene keer goed over de rijbanen verdeeld, de andere keer juist allemaal aan dezelfde kant van de brug. Om te zien of-ie dan doorzakt of niet."

Meetgegevens onderzocht

De meetgegevens van vannacht worden de komende tijd onderzocht. Met deze resultaten weet Rijkswaterstaat iets meer over het gedrag van de brug, maar het is nog steeds niet definitief of de brug de extra rijbanen aankan. Daarom komen er nog veel meer testen aan. In het lab kijken ze bijvoorbeeld naar staaltjes van het beton van de brug.

Als de brug niet goed uit de test komt, dan zal Rijkswaterstaat moeten nadenken over een oplossing, schrijft RTV Utrecht. Mogelijk komt er dan een nieuwe brug. Of er wordt besloten om de verbreding niet bij Houten te laten beginnen, maar bijvoorbeeld verder richting het zuiden.