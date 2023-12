Veldrijdster Bakker verrast in Italiaanse sneeuw en boekt eerste wereldbekerzege

Manon Bakker heeft bij de wereldbeker veldrijden in Val di Sole voor een grote verrassing gezorgd door haar eerste zege op het hoogste niveau te boeken. In de Italiaanse sneeuw versloeg ze Ceylin Alvarado na een spannend gevecht. Puck Pieterse werd derde. Veel concurrentie voor het Nederlandse drietal was er niet, want veel toppers sloegen de zevende wereldbekerrace van het seizoen over. Fem van Empel en Lucinda Brand, die beiden al twee wereldbekerwedstrijden wisten te winnen dit seizoen, verkozen een trainingskamp in de Spaanse zon boven de Italiaanse sneeuw.

Vanaf 14.40 uur: de mannen Om 14.40 uur beginnen de mannen aan de wereldbeker in Val di Sole. De wedstrijd is te zien via deze livestream. Ook bij de mannen is het deelnemersveld flink uitgekleed. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn er nog niet bij en ook Nederlandse toppers Lars van der Haar en Pim Ronhaar ontbreken. Eli Iserbyt, leider in de wereldbeker, is wel naar Italië afgereisd, evenals Joris Nieuwenhuis.

Ook Shirin van Anrooij, Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge van der Heijden ontbraken, waardoor de Nederlandse selectie slechts uit drie vrouwen bestond. Pieterse, Alvarado en Bakker stonden vorig jaar ook op het podium in Val di Sole, in die volgorde. Verse sneeuw De wereldbeker in Val di Sole is bijzonder, want het is de enige wedstrijd in het wereldbekercircuit waarbij de renners niet door modder of zand, maar door sneeuw rijden. Afgelopen nacht viel er een dik pak in het Italiaanse skigebied, waardoor het ploeteren en glijden was voor de vrouwen.

Alvarado op kop in Val di Sole - Foto: Getty Images

Ook voor Alvarado, die dit seizoen ook al twee wereldbekerwedstrijden wist te winnen. De leidster in de wereldbeker had de beste start en ging als eerste de bocht door, maar lag een fractie later al in de sneeuw. Alvarado herstelde zich echter snel en nam de leiding weer over van de sterk gestarte Tsjechische Kristyna Zemanová. Vooraf werd een spannend duel verwacht tussen Alvarado en Pieterse, die afgelopen zomer ook op de mountainbike al een wereldbeker in Val di Sole won - al lag er toen nog geen sneeuw. Pieterse had echter een veel mindere start en moest in de achtervolging op Zemanová en Bakker om nog een podiumplaats veilig te stellen.

Alvarado heeft moeite met een besneeuwde helling - Foto: NOS

Alvarado bleef ook in de volgende ronden niet foutloos en had regelmatig moeite met de gladde hellingen. Ze compenseerde dat met kracht op de rijdbare stroken, maar kon niet voorkomen dat Bakker de aansluiting vond. Grootste overwinning voor Bakker Dat Bakker goed uit de voeten kon op het besneeuwde parcours was geen verrassing, want de 24-jarige renster veroverde al twee keer brons in Val di Sole. In de slotronde nam ze de leiding over van Alvarado en in de slotfase reed ze definitief weg, terwijl de leidster in de wereldbeker opnieuw moeite had om haar fiets recht te houden. Zo kon Bakker de grootste zege uit haar loopbaan vieren. Alvarado kwam 23 seconden later als tweede over de streep. Pieterse kon nog opschuiven naar de derde plaats, maar kwam niet dichter bij haar landgenoten en moest uiteindelijk 1.35 minuut toegeven.