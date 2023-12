Primeur voor veldrijders in de sneeuw: Bakker en Nieuwenhuis vieren eerste wereldbekerzege

De wereldbeker veldrijden in Val di Sole heeft voor twee Nederlanders een primeur opgeleverd: Manon Bakker en Joris Nieuwenhuis schreven de Italiaanse sneeuwcross op hun naam en vierden zo hun eerste wereldbekerzege uit hun loopbaan.

Bakker boekte haar verrassende zege door favoriet Ceylin Alvarado na een spannend gevecht in de slotronde te verslaan. Puck Pieterse werd derde.

Nieuwenhuis maakte het verschil al meteen na de start. De 27-jarige Nederlander, die in 2022 zijn profcontract als wegrenner inruilde om definitief terug te keren als veldrijder, reed vervolgens onbedreigd naar de winst.

Veel concurrentie was er niet voor de Nederlanders, want veel toppers sloegen de zevende wereldbekerrace van het seizoen over.

Verse sneeuw

De wereldbeker in Val di Sole is bijzonder, want het is de enige wedstrijd in het wereldbekercircuit waarbij de renners niet door modder of zand, maar door sneeuw rijden. Dit weekend viel er een dik pak in het Italiaanse skigebied, waardoor het ploeteren en glijden was voor de renners.

Ook voor Alvarado, die dit seizoen al twee wereldbekerwedstrijden wist te winnen. De leidster in de wereldbeker had de beste start en ging als eerste de bocht door, maar lag een fractie later al in de sneeuw.