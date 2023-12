Israël draagt burgers op centrum van Khan Younis te verlaten

Het Israëlische leger heeft Palestijnen opgeroepen om weg te gaan uit het centrum van Khan Younis, de grootste stad in het zuiden van Gaza. Dat zegt een adviseur van premier Netanyahu tegen BBC. Het is onduidelijk waar nog veilige plekken in het gebied zijn.

"Er komen hier zware gevechten aan", zegt adviseur Mark Regev. "Dus verlaat het gebied en ga naar veiligere gebieden. We willen niet dat jullie in het kruisvuur van Hamas en onze militairen terechtkomen."

Regev antwoordde ontwijkend toen hem werd gevraagd naar wat het leger nog beschouwt als veilige gebieden. "We doen onze best om burgerdoden te voorkomen", antwoordde hij.

Israël droeg inwoners van Gaza eerder op om van het noorden naar het zuiden te vertrekken, waardoor veel mensen hun toevlucht hebben gezocht in Khan Younis. Inmiddels is 85 procent van de mensen in Gaza op de vlucht.

'Verschrikkelijke nacht'

Bij de stad wordt al dagen hevig gevochten. Hamas meldde vanochtend dat Israëlische vliegtuigen "zeer gewelddadige luchtaanvallen" uitvoeren nabij Khan Younis en het Israëlische leger zei dat het zijn operaties in het zuiden heeft "geïntensiveerd".

Tanks rijden al in het centrum van de stad, zegt een getuige tegen persbureau Reuters. "Het was een van de verschrikkelijkste nachten", zegt een man die eerder van Gaza-Stad naar Khan Younis was gevlucht. "De geweerschoten en explosies gingen urenlang door."

Mensen zoeken naar familie onder het puin: