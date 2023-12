Beruchte complotdenker Alex Jones terug op X

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones is terug op X, het voormalige Twitter. Eigenaar Elon Musk heeft zijn account gereactiveerd, na een peiling op het platform.

Jones werd in 2018 van Twitter verwijderd, omdat zijn berichten tegen de bedrijfsregels ingingen.

Jones is vooral berucht vanwege zijn uitspraken over de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012, waar twintig kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen.

Wapenlobby

Jones beweerde dat dit nepnieuws was en dat het nooit had plaatsgevonden. Volgens hem was het een complot, bedoeld om de wapenlobby te schaden.

Zijn uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging. In een rechtszaak werd bepaald dat hij meer dan 900 miljoen euro schadevergoeding moest betalen aan de ouders van de slachtoffers, vanwege laster en het opzettelijk toebrengen van emotionele schade.

Tijdens die rechtszaak kwam Jones terug van zijn uitspraken. Hij gaf toe dat hij had gelogen en dat de schietpartij wel had plaatsgevonden.

Jones is eigenaar van Infowars, een website waar complottheorieën op worden gedeeld. Het is onduidelijk of dat bedrijfsaccount, dat ook in 2018 werd verwijderd, terugkomt.