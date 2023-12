Dode en zwaargewonde bij te water geraakte auto in Delft

In Delft is gisteravond een man overleden nadat zijn auto in het water was beland. Zijn passagier raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde iets voor 05.00 uur langs de Oostpoortweg. De wagen kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht. De passagier wist op eigen kracht uit de auto te klimmen. Duikers van de brandweer haalden de bestuurder uit het water.

Beide mannen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar de bestuurder later overleed. Wie de twee mannen zijn, is nog niet bekend. Omdat het er even op leek dat er mogelijk nog meer mensen in het voertuig zaten, is een groot gebied doorzocht. Er is verder niemand gevonden, meldt Omroep West.

De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die meer weten over het ongeluk of camerabeelden hebben zich te melden.